Altın fiyatları ile ilgili önemli gelişme! Düşer mi yükselir mi? Bomba tahmin geldi

Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı 1760 dolara kadar çekildi.

Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Ons altın fiyatı gram altın için neden önemli?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

Altın gramı 2021'de 11 ayda yüzde 70'in üzerinde kazandırdı

Gram altın fiyatları yeni haftada 745 lira düzeyine kadar tırmandı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 795 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı.Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 140 dolar olarak dikkat çekiyor.

Gram altın için önemli teknik seviyeler

Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, uzmanlar bir müdahele beklendiğini ifade etti. Bu kapsamda fiyatlarda kısa vadeli düşüş yaşanması ve vatandaşların bu düşüşü fırsat olarak değerlendirmesi beklendiği açıklandı.

Şu anda her satanın zarar edeceği belirtilirken, kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi öneriliyor.

Uzmanlar 650-700 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.