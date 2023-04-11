Altın fiyatları için kuyumculardan tahmin! Önce yükseliş, sonra 2.250 TL! Hem ons hem gram altın rakamında görülmemiş tahminler

Ons altın 2.000 dolar bandına yerleşirken gram altın fiyatı da 1.230-1.240 TL arasında değerleniyor. Altın grafiği hareketli bir seyir izlerken kuyumculardan hem ons altın hem de gram altın için yeni bir tahmin yapıldı. Ons için 2.750 dolara kadar yükseliş öngörüsünde bulunan kuyumcular, altın gram fiyatı içinse kademeli yükselişle rakamları tek tek paylaştı. "Rekor 2.250 lira ile gelebilir…"

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,69 azalışla günü 1.234 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1.239 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.230 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,8 azalışla günü 1.991 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.999 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, güvenli liman varlıklara olan talebin sınırlı da olsa arttığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini ifade eden analistler, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Para piyasalarında, Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ederken kuyumculardan yeni bir tahmin geldi. Fed’in faizi ileriki tarihlerde yükseltmesi durumunda altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Kuyumcu İlhan Ünder, altında şu anda Amerika'da Fed faizini ileriki tarihlerde yükseltmeyeceği kanaati oluştuğundan onsun normal hareketine başladığını belirtti. Ünder, "Tabii ki, Fed faizlerini yükseltirse tekrardan onsa baskılama yapabilir. Şu anda onsun değeri 2.000-2.500 civarlarında oynamaktadır. Eğer bunun üzerine biraz daha bir hafta civarında 2.000 üzerine veya kendini tutarsa, hele 2.030 seviyelerinde kalırsa, 2.250 ilk önce, sonra 2.500, 2.750'ye kadar ucu açıktır" dedi.

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GRAM ALTIN İÇİN 2.250 LİRA ÖNGÖRÜSÜ

Bütün dünya devletlerinin pandemiden sonra enflasyonun yükselmesiyle beraber çok miktarda para bastığını ifade eden Ünder, "Bu para basımı karşılıksız olduğundan dolayı yani altın olmadığından dolayı altın fiyatı geride kalmıştır. İleriki dönemlerde altının fiyatını iki katı olmasıdır. Yaklaşık olaraktan ilk etapta 1.750, sonrasında 2.250 bandına oturacağını öngörmekteyim" diye konuştu.