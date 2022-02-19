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Ekonomi Altın fiyatları için Haluk Özdil'den dikkat çeken tahmin: Batacaklar
Ekonomi

Altın fiyatları için Haluk Özdil'den dikkat çeken tahmin: Batacaklar

Altın ve dolar öngörüleri gerçekleşen araştırmacı yazar Haluk Özdi'den yeni açıklamalar geldi. Özdil'e göre altın fiyatları yükselmeye devam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 12:04:00 -
Altın fiyatları için Haluk Özdil'den dikkat çeken tahmin: Batacaklar

Altının hem yükseleceğini hem de düşeceğini öngören araştırmacı yazar Haluk Özdil'den flaş açıklamalar geldi.

BBN Türk'te konuşan Haluk Özdil, FED'i zor günlerin beklediğini söyledi.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

Altının ons fazladan basılan kağıt paralar yüzünden baskılanıyordu. Savaş nedeniyle artmaya başladı. Düşse de engelleyemediler. 1800 direncini kırdıktan sonra artık durduramazlar. FED faizi artırırsa altının yükselişini etkileyemeyecektir. Bu durumda FED acilen yüksek oranda politika faizi uygulamaya gider. Şayet bu olursa birçok şirketin batacağı anlamına geliyor. Diğer yandan seçim var. Biden muhtemelen kaybedecek. Hatta TIME dergisi tarafından bu konuyla ilgili haber yaptı. Biden sağlık sebepleri gündeme getirilerek istifaya zorlanacak. Yerine de Kamala gelecek. Çok tehlikeli ve acımasız biridir. Küçük bölgeleri karıştırma potansiyeli var.

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