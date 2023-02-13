Altın fiyatları için duyulmamış tahmin! Ne 1200 ne 1300: İslam Memiş zirve tarihini açıkladı

Altın uzmanından öyle bir açıklama geldi ki! İslam Memiş 2023 Değerlendirmeleri hakkında söyledikleri ile altın yatırımcısına yeni bir yol sunuyor!

Altın yatırımcısının en çok merak ettiği şey altın fiyatlarının nereye kadar yükseleceği. Altın fiyatları ile ilgili olarak altın tahminleri tutan ve çok konuşulan Altın yorumcusu İslam Memiş öyle bir tarh verdi ki.

Altın fiyatlarında bomba etkisi yapacak açıklamalarda bulunan İslam Memiş altın almak isteyenler için Haziran ayı sonrasında ciddi yükseliş beklediğini ifade etti.

Yıllık aylık haftalık olarak altın fiyatlarındaki öngörüleri ve tahminlerini sıralayan İslam Memiş altının bin 550 yi göreceğini belirtti. Karar'a göre; Altın fiyatlarında az da olsa düşüşlerin yatırımcısını üzdüğü biliniyor. İslam Memiş yatırımcıların altındaki bu agresif hareketlerin kalıcı olmadığını söylemesi yatırımcılarını rahatlattı. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını değerlendiren İslam Memiş dikkat etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Altın yatırımcısının orta ve uzun vade yatırımcısı olduğunu belirten İslam Memiş altında 1850 doların altına bakmadığını 2000 dolar üzerine odaklandıklarını belirti. Memiş üstelik 2023 yılı altın alımlarını da tamamladığını belirtti.

Altın fiyatlarındaki yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Ons altın 1864 dolar olurken gram altın bin 149 liradan işlem görüyor