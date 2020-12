Altın fiyatları, güncel anlık ons, çeyrek, gram altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika merak ediliyor. Pandemi sürecinde her daim yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının cebinden yemeye devam ediyor. ABD başkanlık seçiminin sonuçlanması, korona aşısının piyasaya sürülmeye hazırlanmasının yanında yurt içinde de Merkez Bankası’nın ardı ardına hamleleri sonucu altın fiyatlarında sert düşüşüş söz konusu oldu. Yatırımcı güncel altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Çeyrek altına güç yetiremeyen vatandaşlar gram altına yatırım yapmakta. 22 ayar bilezik fiyatı da uçunca 14 ayar bilezik aynen gram altında olduğu gibi taleb söz konusu. Peki çeyrek, gram altın, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın fiyatı nedir?

Ata altın ne kadar?

ALIŞ: 3.051,10

SATIŞ: 3.079,40

Cumhuriyet altını ne kadar?

ALIŞ: 3.041,00

SATIŞ: 3.087,00

22 ayar bilezik fiyatı

ALIŞ: 413,97

SATIŞ: 429,98

Tam altın fiyatı

ALIŞ: 2.931,08

SATIŞ: 2.988,98

Yarım altın kaç para?

ALIŞ: 1.485,5

SATIŞ: 1.509,80

Çeyrek altın ne kadar?

ALIŞ: 742,80

SATIŞ: 750,80

Gram altın kaç para oldu?

ALIŞ: 457,03

SATIŞ: 457,11