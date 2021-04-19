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Ekonomi Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2021 güncel altın fiyatlarına dikkat!
Ekonomi

Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2021 güncel altın fiyatlarına dikkat!

Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1.778,81 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 14 Nisan’da gram altın 4462,26 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 19 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-04-19 08:05:00 -
Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2021 güncel altın fiyatlarına dikkat!

Altın fiyatı yeni haftata ne kadar olduğu merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı güne yüzde 0,04 yükselişle 462,26 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün açılışa çeyrek altın 755,44 lira, Cumhuriyet altını 3.013,94 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 454,88 liradan işlem görmekte.

GRAM ALTIN FİYATI

460,12

462,12

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

462,16

462,26

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.778,53

1.778,81

ÇEYREK ALTIN FİYATI

739,15

755,44

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.957,84

3.013,94

YARIM ALTIN FİYATI

1.474,30

1.511,59

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.957,84

3.013,94

ATA ALTIN FİYATI

3.042,07

3.120,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

252,59

303,99

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

416,29

446,38

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