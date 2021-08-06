Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte son rakamlar
Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yükseliş eğilimini koruyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerinde yaşadığı ani iniş çıkışlar ve son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 493 TL'den işlem görürken çeyrek ise 815 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada özellikle yatırımcılar sarı metalin anlık takibini "6 Ağustos bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gerçekleştiriyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri.
Gram altın ne kadar?
ALIŞ(TL) 493,50
SATIŞ(TL) 493,58
Çeyrek altın kaç TL?
ALIŞ(TL) 800,00
SATIŞ(TL) 815,00
Yarım altın fiyatı
ALIŞ(TL) 1.600,00
SATIŞ(TL) 1.631,00
Cumhuriyet altını fiyatı
ALIŞ(TL) 3.194,00
SATIŞ(TL) 3.250,00