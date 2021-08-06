Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte son rakamlar

Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yükseliş eğilimini koruyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?