  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı
Türkiye değil onlar aciz
Rusya duyurdu: Saldırı olursa harekete geçeceğiz
Uygulanan aşı miktarı 75 milyonu geçti
Ekonomi Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte son rakamlar

Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yükseliş eğilimini koruyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:24:00 -
Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte son rakamlar

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerinde yaşadığı ani iniş çıkışlar ve son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 493 TL'den işlem görürken çeyrek ise 815 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada özellikle yatırımcılar sarı metalin anlık takibini "6 Ağustos bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gerçekleştiriyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 493,50

SATIŞ(TL) 493,58

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 800,00

SATIŞ(TL) 815,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ(TL) 1.600,00

SATIŞ(TL) 1.631,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ(TL) 3.194,00

SATIŞ(TL) 3.250,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay