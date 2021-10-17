Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? Çok çarpıcı iddia
Insignia Consultants araştırma direktörü Chintan Karnani, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler merak edilirken, Insignia Consultants araştırma direktörü Chintan Karnani'den çok çarpıcı bir iddia geldi.
"Çöküşe geçecek" iddiası
Karnani, altın fiyatlarının çöküşe geçeceğini ileri sürerek "Satın alma stratejisi tercih edilecek" iddiasında bulundu.
Araştırma direktörü, cuma günü altının 1800 doların üzerinde tutunamamasının yanı sıra altın traderlarının diğer yatırım araçlarına geçmesine neden olabileceğini öne sürdü.