Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olur? Altın fiyatları tavan yaptı! Bugün altın ne kadar?

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladı ve altında geri çekilmeler yaşandı. Yatırımcı bu son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Altın piyasası Cuma günü kapanış fiyatlarından işlem görüyor. Haftanın son işlem günü olan cuma günü Kapalıçarşı'da 404,66 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 404,78 liradan, 2 bin 700 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 741 liradan satıldı. 1.298 liradan alınan yarım altın 1.333 liradan ve 651 liradan alınan çeyrek altın 666 liradan satılmıştı. Yeni haftaya hem dolar kuru hem de altın fiyatları bir hayli yükselişme başladı.

Bir süredir düşme eğilimi gösteren altın fiyatları bir günde tavan yaptı. Dün 404,64 ile işlem gören gram altın bugün güne 451,04 ile başladı. “Bugün altın ne kadar?” sorusunun cevabını merak edenler altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediyor.

Bugün altın ne kadar?

22 Mart Saat 09:00 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Gram altın 447 TL

22 ayar bileziğin gram fiyatı 398 TL,

Altının ons fiyatı bin 739 TL,

Cumhuriyet altını 2 bin 861 TL,

Yarım altın bin 430 TL,

Çeyrek altın 717 TL,

Reşat altını 2 bin 893 TL,

18 ayar altının gram fiyatı 198 TL,

22 ayar altının gram fiyatı 398 TL,

14 ayar altının gram fiyatı 241 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarının gün içinde düşmeye devam etmesi bekleniyor.