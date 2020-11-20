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Ekonomi Altın fiyatları dibi gördü! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü! İşte son rakamlar

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan ve ardından düşüşe geçen altının yatırımcısı gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak ediyor. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte altın fiyatları adeta dibi gördü. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 20 Kasım 2020 Cuma güncel altın kuru fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:48:00 - 2020-11-20 09:54:05
Altın fiyatları dibi gördü! İşte son rakamlar

Güncel altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip edenler özellikle altın gram alış satış fiyatlarını sorguluyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İşte 20 Kasım altın alış satış fiyatları. Altının ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren altın endeksi kaç TL oldu?

Gram altın fiyatı ne kadar?

ALIŞ: 453,30

SATIŞ: 453,41

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ: 738,50

SATIŞ: 758,30

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