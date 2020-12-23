Altın fiyatları canlı çeyrek altın ne kadar? Gram kaç para 23 Aralık altın fiyatı

23 Aralık Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata fiyatları. Merkez Bankası’nın peşkeşe müdahaleleri ve ekonomide reform açıklamaları sonrası altın fiyatları düşmüş ve yaklaşık iki aya yakın bir zamanda altın fiyatlarında ciddi düşüşler ve yükselişler söz konusu olmamıştı. Ancak İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve Türkiye’de 3,5 milyon onsluk altın rezervinin bulunması altın fiyatların etkileyecek gibi.

Cuma gününü 461,2 liradan tamamlayan altının gram fiyatı haftaya önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde başlayarak 458 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altın ise 3.145 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

458,75

458,87

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.866,09

1.866,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

745,00

752,40

YARIM ALTIN FİYATI

1.493,57

1.531,31

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.975,30

2.997,50

ATA ALTIN FİYATI

3.065,88

3.143,29

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

420,50

423,00