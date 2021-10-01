  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim 2021 altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim 2021 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Altının ons fiyatı, 1 E kim 2021 Cuma günü 1.778,47 dolardan satılırken Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın piyasası gram altın fiyatı 500,94 TL, cumhuriyet altını 3.266,11 TL’den satılmakta. Peki çeyrek altın ne kadar? 1 Ekim Cuma çeyrek altın bugün kaç para? Bilezik ne kadar? İşte Altın fiyatları güncel son durum.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 07:42:00 - 2021-10-01 07:43:01
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim 2021 altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,94 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 490,50 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN FİYATI

498,33

502,29

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

500,83

500,94

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.755,42

1.755,74

ÇEYREK ALTIN FİYATI

801,71

819,39

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.205,34

3.266,11

YARIM ALTIN FİYATI

1.597,66

1.638,06

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.205,34

3.266,11

ATA ALTIN FİYATI

3.285,14

3.367,89

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

274,02

328,86

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

450,91

468,35

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay