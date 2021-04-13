Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık hareketlenme

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasaların açık olduğu bugün 22 ayar bilezik fiyatı 412 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 724 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal alış ve satış fiyatları ise bu noktada önem kazanıyor. Bu kapsamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 453,323

SATIŞ: 456,73

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ: 724,00

SATIŞ: 752,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 1.446,00

SATIŞ: 1.504,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 2.894,00

SATIŞ: 2.997,00