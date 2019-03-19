Altın fiyatları bugün çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika

Çeyrek altın, gram altın fiyatları 19 Mart Salı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları yüselecek mi, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum güvenli liman olan altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar merak etmekte. 19 Mart tarihli altın fiyatları...

Külçe altının gram satış fiyatı dünkü kapanışta 229,20 lira oldu. Gram ve çeyrek altının bugünkü durumu için araştırmalar ise erken saatlerden itibaren başladı. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? Altının gram fiyatı, güne 229,84 TL ile başladı. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 375,59 lira, Cumhuriyet altını 1.545 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 751 lira olarak dikkat çekiyor.

Altın dün ne kadarla kapattı?

İstanbul Kapalıçarşı'da 229 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,20 liradan, bin 509 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 530 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 475 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 495 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satıldı.