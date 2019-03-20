Altın fiyatları bugün 20 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika

Çeyrek altın, gram altın fiyatları 20 Mart Çarşamba ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları yüselecek mi, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum güvenli liman olan altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar merak etmekte. 20 Mart tarihli altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 230 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, 229,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.537 liradan satılıyor.

Gram altın: 229.9 lira

Çeyrek Altın: 375 lira

Tam altın: 1518

Cumhuriyet altını: 1537 lira

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.305,5 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Brezilya Merkez Bankasının (BCB) faiz kararının takip edileceğini söyledi. Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini belirten uzmanlar, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti. Uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 230 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.