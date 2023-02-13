Altın fiyatları bu rakama çıkacak! Ünlü ekonomist açıkladı...

Ekonomist Hatice Kolçak altın ile ilgili tahminlerde bulundu. Kolçak, altında düşüş beklediğini dile getirdi. Seçim sonrasında ise yükselişe işaret etti.

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarındaki düşüşün tarım dışı verilerin açıklanmasından sonra olduğunu söyleyerek 18.45 dolar civarında bir düşüş yaşandığını ve bu durumun seçim rüzgârının hızlı başlamasıyla 6. aydan itibaren yükselişe geçeceğini öngördüğünü açıkladı.

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, YouTube kanalında gerçekleştirdiği açıklamalarla altınla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Gram altının fiyatının düşüşünün nedeninin, ABD'nin açıkladığı tarım dışı istihdam verilerinden sonra ortaya çıkan önemli veriler olduğunu anlatan Hatice Kolçak, gram altının fiyatının ne kadar düşebileceğini de anlattı.

Şu anda 1860 dolara kadar düşmüş olan gram altının, satışların durması durumunda 1100 TL'ye kadar düşebileceğini belirten Kolçak, altın fiyatlarının gelecek dönemde yükselmesini beklediğini ancak kısa vadede olmayacağını da vurguladı. Kolçak, altının gelecek döneminde seçimlerin kritik bir rol oynayacağını ve 6. aydan itibaren gram altın ve diğer altın türlerinin tamamının yükselişe geçeceğini de söyledi. Türkiye'nin ciddi bir seçim rüzgârına girdiğini de ekleyen Kolçak, özellikle seçimlerde altının beklenmesi gerektiğini ifade etti.