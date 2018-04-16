Altın fiyatları artınca... Aşiretten flaş karar

İş adamı Halife Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi Aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi.

Özkan, “Hakkari’de bilindiği üzere düğünler iki gün iki gece sürerdi. Maalesef altın, dolar ve euro, son zamanların en büyük seviyesine çıktı. Bu da düğünlerimize fazlasıyla yansıdı. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Umarım herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.