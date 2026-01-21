Altın fiyatları alev aldı! Rekor üstüne rekor!

Altın fiyatları çarşamba günü, ons başına 4.800 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Güvenli liman talebi ve ABD dolarındaki zayıflama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme girişiminin Avrupa ile yeni bir ticaret savaşını tetikleyebileceği ve NATO ittifakını sarsabileceği endişelerini artırdı.

Spot altın, yüzde 1,2 artışla ons başına 4.821,26 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 4.843,67 dolarla rekor kırmıştı. Şubat vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 artarak 4.813,50 dolara çıktı.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Hafta sonu Trump’ın Avrupa ülkelerine gümrük tarifeleri uygulama hamleleri ve Grönland’ı almaya yönelik baskıyı artırması, ABD’ye olan güvenin sarsılmasına yol açtı. Altındaki bu hareket, küresel jeopolitik gerilimlere dair korkuları yansıtıyor” dedi.

Trump, salı günü yaptığı açıklamada, Grönland’ı kontrol altına alma hedefinden geri dönüş olmadığını söyledi; Arktik adayı güç kullanarak alma ihtimalini dışlamadı ve NATO müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Daha sonra ise, “NATO’nun çok mutlu olacağı ve bizim de çok mutlu olacağımız bir çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın zorbalara boyun eğmeyeceğini ve Grönland’ın devrine izin verilmemesi halinde Davos’ta sert tarifeler uygulanacağı tehdidine karşı sert bir dille Trump’ı eleştirdi.

Rodda, “Yatırımcılar açıkça doları satıyor, özellikle uzun vadeli tahvilleri elden çıkarıyor ve bunun yerine altın alıyor. Çünkü şu anda altına duyulan güven, ABD para birimine duyulan güvenden daha yüksek” diye konuştu.

Dolar, euro ve İsviçre frangı karşısında son üç haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, Asya borsaları üçüncü işlem gününde de düşüşlerini sürdürdü. Küresel tahvil piyasasındaki satış dalgası ise şimdilik yavaşlamış göründü.

Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan metallerin yurt dışındaki alıcılar için daha ucuz hale gelmesini sağlıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen 27–28 Ocak toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Getiri sağlamayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında iyi performans gösteriyor.

Öte yandan spot gümüş, salı günü gördüğü 95,87 dolarlık rekorun ardından yüzde 1 düşüşle ons başına 93,59 dolara geriledi. Spot platin, gün içinde gördüğü 2.511,80 dolarlık rekorun ardından yüzde 0,7 düşüşle 2.445,96 dolara indi.

Paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.857,19 dolara geriledi.