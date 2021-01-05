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Ekonomi Altın fiyatları 8 haftanın en yüksek seviyesinde!
Ekonomi

Altın fiyatları 8 haftanın en yüksek seviyesinde!

Son haftalarda ciddi düşüş yaşayan altın fiyatları, artan karantina önlemleri ve zayıflayan dolar ile birlikte son 8 haftanın en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:11:00 - 2021-01-05 09:11:55
Altın fiyatları 8 haftanın en yüksek seviyesinde!

Altın fiyatları, yükselen koronavirüs vakalarıyla birlikte son 8 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte zayıflayan dolar ve ABD’nin düşüşteki reel faizleri de etkili oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson pazartesi başlayacak ve Şubat ayının ortasına kadar devam edecek bir ulusal karantinanın uygulanması için onay verirken virüsün yeni mutasyonu New York’ta da görüldü.

Tatil sezonunda yükselen koronavirüs vakaları ve sertleşen karantina önlemleriyle birlikte ekonomide ciddi bir yavaşlamanın görüleceği düşünülüyor.

Zayıflayan dolar ile birlikte altın fiyatları yeni yıla 1.900 doların üzerinde başladı. 2.000 dolara doğru diğer bir yükselişin yaşanması ise an meselesi.

Altın pazartesi gününden beri yüzde 2,16 yükselirken salı günü TSİ 07:52’de yüzde 0,18 düşüş ile ons başına 1939,39 TL civarında seyrediyor.

5 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 741,13 lira, satış fiyatı 759,40 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 462,75, satış fiyatı 463,41 liradan işlem görüyor.

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