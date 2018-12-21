Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.436,00 lira oldu21 Aralık 2018 Cuma 17:30
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|212,50
|212,70
|214,80
|215,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.402,00
|1.423,00
|1.415,00
|1.436,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|194,00
|198,00
|196,00
|200,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.369,00
|1.389,00
|1.383,00
|1.403,00
|Yarım Ziynet
|684,00
|694,00
|692,00
|702,00
|Çeyrek Ziynet
|342,00
|347,00
|346,00
|351,00
altınPiyasalarMuhabir Erhan Cihan Ünal
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