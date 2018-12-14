Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.431,00 lira oldu14 Aralık 2018 Cuma 17:34
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|213,20
|213,40
|214,00
|214,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.405,00
|1.426,00
|1.410,00
|1.431,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|194,40
|198,40
|195,00
|199,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.373,00
|1.393,00
|1.378,00
|1.398,00
|Yarım Ziynet
|687,00
|697,00
|689,00
|699,00
|Çeyrek Ziynet
|343,00
|348,00
|345,00
|350,00
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