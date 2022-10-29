Altın fiyatları 29 Ekim 2022 | Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altında güncel durum nedir? Gram altın fiyatı haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? İşte 29 Ekim altın fiyatları.
Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatında son durum haberimizde. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşler sonucu gram altın haftayı 980 lira seviyelerinde kapattı. İşte altında son durum.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram Altın Fiyatı Alış: 983,45 Satış: 983,61
Çeyrek Altın Fiyatı Alış: 1.613,00 Satış: 1.634,00
Yarım Altın Fiyatı Alış: 3.216,00 Satış: 3.270,00
Tam Altın Fiyatı Alış: 6.600,00 Satış: 6.686,00
Cumhuriyet Altın Fiyatı Alış: 6.567,00 Satış: 6.666,00
Ons Altın Fiyatı Alış: 1.644 Satış: 1.645