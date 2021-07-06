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Ekonomi Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde
Ekonomi

Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde

Küresel piyasalarda ons altındaki değer kazanımı dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Gram altın da 501 lirayı aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 08:07:00 -
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasalarda spot altının fiyatı 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon yaratacağı endişesi ve dolardaki zayıflık altın fiyatlarını destekler nitelikte.

Piyasalar ise Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanaklarını bekliyor.

Spot piyasada ons altın yüzde 0.46 oranında yükselişle 1799 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler kısa vadede 1813 dolar direncine doğru hareket olabileceğini bekliyor.

Gram altın yeniden 500 liranın üzerinde

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişle harekete geçti. Gram altın 501.3 liraya kadar yükseldi.

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