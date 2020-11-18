Altın fiyatları 18 Kasım altın düşecek mi çıkacak mı? Çeyrek altın gram altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın düştü mü çıktı mı? Altın fiyatları özellikle de son bir kaç gündür çok hareketli. Güncel altın fiyatları 18 Kasım 2020 merak ediliyor. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görev değişimi sonrası altın fiyatlar rekor derecede düşmüştü. Yatırımcılar altında son durumu araştırıyor. Peki anlık altın kaç TL? Çeyrek altın ve gram atın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik piyasada altın fiyatı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası hem dolar-euro hem altın fiyatlarında düşüş yaşandı. ABD’deki seçim sonuçları da netlik kazanmasıyla birlikte piyasalar da duracağı yeri bildi. Hükümetin ekonomiye yönelik yeni politikalar hem iç piyasada hem de dış yatırımcı tarafından olumlu karşılandı.
Altına yatım yapan ya da yatırım yapmak isteyenler, haftanın ortasında altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının alış-satış fiyatları sorgulanırken, bugün altın kaç lira, altın kaçtan alınıyor, kaçtan satılıyor, gram altın fiyatı, gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar oldu, çeyrek kaçtan satılıyor, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Çeyrek düştü mü, çıtı mı? Gibi sorular hem düğün, nişan, nikah yapacaklar hem de altına yatırım yapacaklar tarafından sorgulanmakta İşte 18 Kasım altın fiyatlarında son durum.
Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatı
Gram altın alış fiyatı: 466,99 Gram altın satış fiyatı 467,06 TL
Çeyrek atın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın alış fiyatı :759,80 TL, çeyrek altın satış fiyatı 771,40 TL
Yarım altın ne kadar? Yarım altın fiyatı
Yarım altın alış fiyatı 1.519,80 TL, yarım altın satış fiyatı 1.543,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış fiyatı 428,00 TL, satış fiyatı 431,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.039,30 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.076,20 TL