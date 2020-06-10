  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:40:34 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.494,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 375,00 375,20 375,20 375,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.471,00 2.492,00 2.473,00 2.494,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 342,00 346,00 342,00 346,00
Lira(Tam) Ziynet 2.415,00 2.435,00 2.416,00 2.436,00
Yarım Ziynet 1.208,00 1.218,00 1.208,00 1.218,00
Çeyrek Ziynet 604,00 609,00 604,00 609,00


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı