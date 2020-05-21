Altın fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.516,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,50
|382,70
|378,60
|378,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.521,00
|2.542,00
|2.495,00
|2.516,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,00
|354,00
|345,00
|349,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.463,00
|2.483,00
|2.438,00
|2.458,00
|Yarım Ziynet
|1.232,00
|1.242,00
|1.219,00
|1.229,00
|Çeyrek Ziynet
|616,00
|621,00
|610,00
|615,00