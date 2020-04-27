Altın fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.565,00 lira oldu.
Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|385,60
|385,80
|386,00
|386,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.541,00
|2.562,00
|2.544,00
|2.565,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,00
|356,00
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.483,00
|2.503,00
|2.486,00
|2.506,00
|Yarım Ziynet
|1.242,00
|1.252,00
|1.243,00
|1.253,00
|Çeyrek Ziynet
|621,00
|626,00
|622,00
|627,00