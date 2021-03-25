Altın fiyatı son dakika! Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar çıktı?

Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bu haftaya baş döndüren yükselişle başladı. Merkez Bankası’ndaki başkanlık değişimi sonrası döviz kuru başta olmak üzere altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın bir hayli yükselişle başladı. Cumartesi günü 404 TL olan gram altın fiyatı Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte 484 TL’ye kadar yükseldi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Merkez Bankasından gelen açıklamalar sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş aşağı yönlü dönmeye başladı. Peki altın bugün ne kadar? Altın kaç para? Gram altın en kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 25 Mart altın fiyatları…