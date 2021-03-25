Altın fiyatı son dakika! Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar çıktı?
Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bu haftaya baş döndüren yükselişle başladı. Merkez Bankası’ndaki başkanlık değişimi sonrası döviz kuru başta olmak üzere altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın bir hayli yükselişle başladı. Cumartesi günü 404 TL olan gram altın fiyatı Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte 484 TL’ye kadar yükseldi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Merkez Bankasından gelen açıklamalar sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş aşağı yönlü dönmeye başladı. Peki altın bugün ne kadar? Altın kaç para? Gram altın en kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 25 Mart altın fiyatları…
Bugün altın fiyatları ne oldu? Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 25 Mart en güncel altın fiyatları. Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatı, hafta sonu Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sonrası piyasaların görev değişimine nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. 22 Mart piyasaların açılmasıyla birlikte hem dolar kurunda hem altın fiyatlarına adeta baş döndüren bir yükseliş söz konusu oldu. Peki gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
441,63
445,50
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
442,61
442,68
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.735,28
1.735,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
709,61
725,27
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.832,67
2.886,25
YARIM ALTIN FİYATI
1.411,91
1.447,55
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.832,67
2.886,25
ATA ALTIN FİYATI
2.905,16
2.980,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
242,15
291,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
399,41
428,86
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,40
6,40
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,08
25,09