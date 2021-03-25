  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatı son dakika! Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar çıktı?
Ekonomi

Altın fiyatı son dakika! Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar çıktı?

Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bu haftaya baş döndüren yükselişle başladı. Merkez Bankası’ndaki başkanlık değişimi sonrası döviz kuru başta olmak üzere altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın bir hayli yükselişle başladı. Cumartesi günü 404 TL olan gram altın fiyatı Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte 484 TL’ye kadar yükseldi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Merkez Bankasından gelen açıklamalar sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş aşağı yönlü dönmeye başladı. Peki altın bugün ne kadar? Altın kaç para? Gram altın en kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 25 Mart altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:04:00 - 2021-03-25 09:05:37
Altın fiyatı son dakika! Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar çıktı?

Bugün altın fiyatları ne oldu? Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 25 Mart en güncel altın fiyatları. Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatı, hafta sonu Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sonrası piyasaların görev değişimine nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. 22 Mart piyasaların açılmasıyla birlikte hem dolar kurunda hem altın fiyatlarına adeta baş döndüren bir yükseliş söz konusu oldu. Peki gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

441,63

445,50

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

442,61

442,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.735,28

1.735,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

709,61

725,27

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.832,67

2.886,25

YARIM ALTIN FİYATI

1.411,91

1.447,55

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.832,67

2.886,25

ATA ALTIN FİYATI

2.905,16

2.980,42

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

242,15

291,87

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

399,41

428,86

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,40

6,40

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,08

25,09

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Konseyi'nden çirkin tavır: Haziran'a kadar derhal tahliye edin
Gündem

Avrupa Konseyi'nden çirkin tavır: Haziran'a kadar derhal tahliye edin

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, terör sevici eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Haziran’a kadar tahliye edilmesini istedi...
Hükümetten faiz lobisine okkalı tokat! Spekülatörler avuçlarını yaladı
Ekonomi

Hükümetten faiz lobisine okkalı tokat! Spekülatörler avuçlarını yaladı

Yeni Akit Gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, son günlerde dolar kurunda yaşanan dalgalanmayı değerlendirdi.
İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye'ye çirkin gönderme
Siyaset

İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye'ye çirkin gönderme

İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını geriye doğru atılmış bir adım olarak niteledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay