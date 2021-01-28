Altın fiyatı 28 Ocak, gram altın fiyatları, çeyrek altın kaç lira? 22 Ayar altın fiyatı, Cumhuriyet altın fiyatları
Altın fiyatları son iki haftadır dalgalı bir seyir izliyor. Joe Biden'ın göreve başlaması, Merkez Bakası'nın faiz kararı gibi önemli gelişmelerin ardından altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Düğün yapacak olan binlerce gencin istekleri arasında, altın fiyatlarının düşmesi yer alıyor. Özellikle gram altının 530 liraya çıktığı dönemlerde altın fiyatları sıklıkla araştırıldı. Peki ama altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte 28 Ocak merak edilen altın haberi...
Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı koronavirüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılının ilk ayını tamamladığımız şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
437,99
439,95
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
438,96
439,05
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.843,60
1.844,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
702,33
717,85
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.809,32
2.862,60
YARIM ALTIN FİYATI
1.400,27
1.435,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.809,32
2.862,60
ATA ALTIN FİYATI
2.892,13
2.964,05
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
240,27
289,69
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
396,38
425,71
GREMSE ALTIN FİYATI
7.095,00
7.221,00
METAL Cinsi
Alış(TL)
Satış(TL)
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
5,99
6,00
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,12
25,14