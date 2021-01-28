Altın fiyatı 28 Ocak, gram altın fiyatları, çeyrek altın kaç lira? 22 Ayar altın fiyatı, Cumhuriyet altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı koronavirüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılının ilk ayını tamamladığımız şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

437,99

439,95

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

438,96

439,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.843,60

1.844,32

ÇEYREK ALTIN FİYATI

702,33

717,85

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.809,32

2.862,60

YARIM ALTIN FİYATI

1.400,27

1.435,69

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.809,32

2.862,60

ATA ALTIN FİYATI

2.892,13

2.964,05

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

240,27

289,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

396,38

425,71

GREMSE ALTIN FİYATI

7.095,00

7.221,00

METAL Cinsi

Alış(TL)

Satış(TL)

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

5,99

6,00

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,12

25,14