Altın Fed'e kilitlendi! Uzmanlardan kritik altın beklentisi!

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yönünü belirleyecek. 2 haftadır baskı altında olan ons altın fiyatı haftaya yatay seyrini koruyarak başladı. Altın gram fiyatı ise güne kısmi yükseliş kaydederek başladı. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası 2 altın piyasası uzmanından çarpıcı yorum geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, İslam Memiş ve Candaş Atalay, altın fiyatları beklentilerini rakam vererek açıkladı.

İSLAM MEMİŞ ONS ALTIN İÇİN TAKİP ETTİĞİ ARALIĞI AÇIKLADI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın tarafında bu hafta bir baskılanma olacak. Bu baskılanma bu hafta açıklanacak olan Fed faiz kararına kadar devam edeceğini düşünüyorum.

Takip ettiğimiz bant aralığı kısa vade için 2000-2040 dolar aralığı.

"2000 DOLAR ONS İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK SEVİYESİ"

Fed faiz kararı sonrası ise 2000-2070 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.

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Ama Fed kararı sonrası ki büyük ihtimalle şahin tonda bir açıklama yapılacaktır. 1980 dolar seviyesine kadar geri sarkma riski var. Bunu bir kenarda tutmak gerekir.

Ama şu anda 2000 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi.

2000 dolar altına sarkmak istemeyen bir ons altın var karşımızda. Fed'e kadar yatay seyrini koruyan bir ons altın bekliyorum.

Fakat Fed sonrası bir ihtimal 1980 denemesi yapan ons altın bekliyorum.

"ALIM FIRSATI DOĞDU"

Özellikle ons altın tarafında son 2 haftadır baskılanmayı ve bu hafta yaşanacak baskılanma yatırımcı için bir alım fırsatı.

Bu baskılanmalar kalıcı olmayacak.

"ALTIN GRAM FİYATI İÇİN 2040-2070 LİRA ARALIĞINI TAKİP EDİYORUM"

Gram altın TL fiyatı 2040-2070 lira aralığını takip ediyorum. Geçen hafta 2070 TL direncini test edip buradan tekrar geriledi.

Fed faiz kararına kadar bu aralığı takip etmeye devam edeceğim."

CANDAŞ ATALAY'DAN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, ise altın beklentisini rakam vererek açıkladı.

Candaş Atalay'ın konuşmaları şöyle:

"ABD piyasalarında tam anlamıyla kararsızlık ve belirsizlik mevcut.

"FED YILIN İKİNCİ YARISINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR"

Fed'in Mart ayından ziyade yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimine gideceğini düşünüyorum.

Ons altın bu arada kendi başına kalmış görülüyor. Geçtiğimiz hafta altında talebin gelmediğini gördük.

"ONS 2000 DOLAR ALTINA SARKARSA ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Ons tarafında 2000 dolar altına sarkma görürsek piyasalar açısından çok fazla şaşırtıcı olmamalı.

Son 2 haftadır altın tarafında bir daralma gördük.

"ALTIN FİYATLARINDA KESKİN YÜKSELİŞ İÇİN KONUŞMAK ŞU AN ERKEN"

ABD tarafında faiz indirim periodu başlamadan ve piyasalarda fiyatlanmaya başlamadan altın fiyatlarında keskin yükseliş için konuşmak şu an erken.

"ONS İÇİN 2400 DOLAR BEKLENTİM VAR"

Yılın ikinci yarısında ciddi bir yükseliş bekliyorum. 2400 dolar beklentim var.

Gram altın, dolar ve ons altının yukarı yönlü hareket edecek olmasıyla yükselecektir.

Gram altın 2024 yılında 3000 TL seviyesini zorlayacaktır."