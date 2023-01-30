Altın, euro, doları olanlar kriptoya yöneldi! Flaş stratejik adım: Yatırımcı akını, milyonlarca dolarlık talep

Temmuz ayından bu yana en yüksek fon girişi

Coinshares tarafından paylaşılan rapora göre kripto varlıklara dayalı yatırım ürünlerine geçen hafta Temmuz 2022 döneminden bu yana en yüksek fon girişi olan 117 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Buna göre fon şirketlerinin yönetimi altında varlıklar Kasım ayından bu yana %43 arttı ve 28 milyar dolara çıktı.

Raporda belirtildiği üzere yatırım ürünlerine yönelik işlem hacimlerinde de geçen yılın aynı dönemine göre %17’lik bir yükseliş görülürken haftalık bazda 1,3 milyar dolara yükseldi.

Kripto paralara yatırım ürünlerine talebe bölgesel bazda bakıldığında Almanya’nın tüm fon girişlerinin %40’ını oluşturarak yaklaşık 46 milyon dolarlık fon girişiyle ilk sırada yer aldı. Ardından Kanada 30 milyon dolar, ABD 26 milyon dolar ve İsviçre 23 milyon dolarlık fon girişleriyle Alman kurumsal yatırımcılarını takip etti.

Talebin büyük çoğunluğu Bitcoin’e dayalı fonlara oldu

Varlıklara göre bakıldığında 116 milyon dolarlık fon çeken Bitcoin fonları, diğer kripto fonlarına göre açık ara en çok talep edilen yatırım ürünleri oldu. Diğer yandan bir önceki hafta yüksek talep gören Bitcoin Short ürünü, bu hafta 4,4 milyon dolar gibi kısmi girişler gördü. Bu da yatırımcıların olası bir geri çekilmeye karşılık fonlarını koruma maksatlı bir strateji izlemeye devam ettiği şeklinde yorumlanabilir.

investing'un aktardığı haberde: Çok varlıklı yatırım fonlarından çıkışlar geçen haftada devam etti. Böylece üst üste 9. haftada da bu yatırım ürünlerinden çıkış görülürken toplam çıkış miktarı 6,4 milyon dolar oldu. Bunun yanında Solana, Cardano ve Polygon gibi varlıklara dayalı fonlara girişin devam etmesi, yatırımcıların belirli varlıkları tercih ettiğini gösteriyor.

Raporda değinilen diğer bir kalem olan Blockchain hisse senetlerine de geçen hafta boyunca 2,4 milyon dolarlık girişler olduğu kaydedildi.

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Shiba Inu (SHIB) yakım aktivitesinde yükseliş dikkat çekiyor.

Dolar kuru güne 18,81 TL seviyesinden giriş yaparken anlık yüzde 0,03 oranında yükselişle 18,81 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı 1 milyon 174 bin liraya geriledi.

Öye yandan altının yönünü bu haftaki toplantı belirleyecek

Bu hafta hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantıları olacak. Yılın ilk toplantılarında faiz artışından çok faiz artırımının ne zaman tamamlanacağına dair açıklamalar yakından takip edilecek.

Fed’in Kasım’da son kez 75 baz puan artırması ve faiz oranında daha tutumlu davranacağını açıklamasıyla ons altın yükseliş geçti. Kasım itibarıyla yükselişine devam eden kıymetli metalde işlemler 1.920-1.930 dolar aralığında gerçekleşiyor.

2022’yi kazançsız kapatan ons altın 2023’ün ilk ayında %5,7 primlendi ve gelecek aydaki görünümde Fed toplantısı oldukça önemli bir hale geldi. Beklentiler Fed’in Çarşamba günkü FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapması yönünde. Ancak asıl önemli nokta, piyasalar Mart’ta da 25 baz puanlık faiz artışı ile politika faizinin %5’e çıkarılmasını ve burada korunmasını bekliyor. Fed Başkanı Powell, daha önceki açıklamalarında nihai faiz oranının %5’in üzerinde olabileceğini belirtti. Bu toplantıdaki söylemler tek ya da birden fazla faiz artışı fiyatlamasında etkili olacak.

Resesyon endişeleri azaldı

Fed’in hem enflasyon hem de büyümeye dair verileri olumlu değerlendirmesi, ekonomide sanılan kadar durgun bir süreç olmayacağı algısını destekleyebilir. Bu da Fed’in tahminlerden daha erken indirim sürecine başlayacağı düşüncesini kuvvetlendirebilir.

Beklentiler yönünde gerçekleşen toplantının altındaki yükselişi destekleyeceği düşünülürken haftalık seyirde 1.950 dolar seviyesi yakından izleniyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankasının da 50 baz puanlık faiz artışının ardından kademeyi düşürmesi de faiz cazibesi olmayan altındaki pozitif görünümü destekleyebilir.

Gram altında son durum

Geçtiğimiz hafta ons altındaki yükselişin etkisiyle 1.178 TL’ye çıkarak tarihi zirveyi gören gram altın haftayı 1.166 TL’den kapattı. Bugün hem ons fiyatının yatay seyretmesi hem dolar kurunun 18,80’den işlem görmesiyle gram fiyatı da nötr tarafta. Haftanın devamında onsa bağlı hareket gram fiyatında zirvenin yeniden test edilmesine neden olabilir.