Altın düştü mü yükseldi mi 27 Nisan altın fiyatları gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun yanında canlı altın fiyatları, gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, 22 ayar altın gram fiyatı, yarım altın fiyatı da yine altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanmak isteyenlerce merak ediliyor. Altın fiyatları bu haftaya yükselişle başlayarak gram altın fiyatı 484 TL’ye kadar çıktı. Altın fiyatları son durum merak edilirken 27 Nisan canlı altın fiyatları özellikle de Kapalıçarşı altın fiyatı yakından takip ediliyor.
Altın düştü mü? Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatı 27 Nisan 2021 Salı günü 473,00 lira seviyelerinde yer alıyor. Peki altın kuru gram altın, çeyrek atın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, tam altın kaç para?
GRAM ALTIN NE KADAR?
469,67
472,91
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
472,92
473,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.781,14
1.781,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
756,52
773,18
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.026,01
3.083,13
YARIM ALTIN FİYATI
1.508,05
1.546,16
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.026,01
3.083,13
ATA ALTIN FİYATI
3.108,06
3.188,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
258,09
310,37
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
424,94
455,38
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,94
6,95
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,21
26,22