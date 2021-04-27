Altın düştü mü yükseldi mi 27 Nisan altın fiyatları gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun yanında canlı altın fiyatları, gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, 22 ayar altın gram fiyatı, yarım altın fiyatı da yine altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanmak isteyenlerce merak ediliyor. Altın fiyatları bu haftaya yükselişle başlayarak gram altın fiyatı 484 TL’ye kadar çıktı. Altın fiyatları son durum merak edilirken 27 Nisan canlı altın fiyatları özellikle de Kapalıçarşı altın fiyatı yakından takip ediliyor.