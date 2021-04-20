Altın düştü mü? Çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?

Altın düştü mü? 20 Nisan altın gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları ne oldu son durum sorgulanıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu altına yatırım yapacaklar tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer almakta. Çeyrek altın, gram altın 20 Nisan anlık ve güncel altın fiyatları yatırımını altından yana kullananlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası altın fiyatları yeniden toparlanarak bir hayli yükselmişti. Son haftalarda ise altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareketlenemler gözlenirken vatandaşlar altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne olur? Altın düştü mü? sorularını sormaya başladı.