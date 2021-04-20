Altın düştü mü? Çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?
Altın düştü mü? 20 Nisan altın gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları ne oldu son durum sorgulanıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu altına yatırım yapacaklar tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer almakta. Çeyrek altın, gram altın 20 Nisan anlık ve güncel altın fiyatları yatırımını altından yana kullananlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası altın fiyatları yeniden toparlanarak bir hayli yükselmişti. Son haftalarda ise altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareketlenemler gözlenirken vatandaşlar altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne olur? Altın düştü mü? sorularını sormaya başladı.
Son dakika altın haberleri: Altın fiyatları 19 Nisan Pazartesi günü sabah piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 462,26 TL’den işlem görmüştü. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı’nın faiz kararını açıkladı. TCMB faiz artırımına gitmeyerek faizi sabit tuttu. Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaya nasıl etki edeceği merak ediliyordu. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 20 Nisan saat 08:10 itibariyle itibariyle altın fiyatları, güncel ve anlık altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
459,91
462,15
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
460,76
460,85
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.769,24
1.769,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
737,49
753,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.948,84
3.004,71
YARIM ALTIN FİYATI
1.469,81
1.506,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.948,84
3.004,71
ATA ALTIN FİYATI
3.038,86
3.115,55
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
252,50
303,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
416,22
446,32
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,75
6,76
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,95
25,97