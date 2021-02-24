Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 24 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 24 Şubat Çarşamba ne kadar? Korona aşının bulunması ve aşının yapılmaya başlanılması, Merkez Bankası’nın (MB) aldığı faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli düştü. Öyle ki güvenli liman olarak bilinen altında kayıplar da söz konusu olmakta. Ancak altın düşüyor olsa da zaman içerisinde çıkmaya devam etmekte. Peki gram altın ne oldu? Yatırımcı, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 22 Şubat gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorunu sormakta. İşte altın fiyatlarında son durum.