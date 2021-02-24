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Ekonomi Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 24 Şubat altın fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 24 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 24 Şubat Çarşamba ne kadar? Korona aşının bulunması ve aşının yapılmaya başlanılması, Merkez Bankası’nın (MB) aldığı faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli düştü. Öyle ki güvenli liman olarak bilinen altında kayıplar da söz konusu olmakta. Ancak altın düşüyor olsa da zaman içerisinde çıkmaya devam etmekte. Peki gram altın ne oldu? Yatırımcı, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 22 Şubat gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorunu sormakta. İşte altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 11:06:00 - 2021-02-24 11:07:34
Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 24 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Anlık altın fiyatları... Çeyrek altın ne oldu? Altın fiyatları 24 Şubat Çarşamba ne kadar? Koronavirüste aşının bulunması ve aşının yapılmaya başlanılması, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli düştü. Öyle ki güvenli liman olarak bilinen altına olan güven de az da olsa sarsılmaya başladı. Yatırımcı, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 24 Şubat gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorunu sormakta. İşte altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

413,93

415,81

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

413,40

413,47

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.805,32

1.806,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

661,31

675,92

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.645,47

2.695,62

YARIM ALTIN FİYATI

1.318,49

1.351,83

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.645,47

2.695,62

ATA ALTIN FİYATI

2.719,01

2.786,67

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

226,80

274,06

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

374,61

403,10

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,32

6,33

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

27,62

27,64

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