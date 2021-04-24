Altın düştü mü? 24 Nisan çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?
Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1.778,81 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 24 Nisan’da gram altın 478,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 24 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan 2021 güncel altın fiyatlarına dikkat! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 478,27 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın satışı 781,96 lira, Cumhuriyet altını 3.118,29 liradan satılırken, 22 ayar bilezik 462,12 liradan işlem görmekte. İşte 24 Nisan altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
476,72
478,99
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
478,03
478,27
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.776,80
1.777,60
ÇEYREK ALTIN FİYATI
764,85
781,96
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.059,42
3.118,29
YARIM ALTIN FİYATI
1.524,93
1.563,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.059,42
3.118,29
ATA ALTIN FİYATI
3.123,03
3.203,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
261,96
314,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
431,43
462,12
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,99
7,01
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,98
26,03