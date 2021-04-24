Altın düştü mü? 24 Nisan çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?

Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1.778,81 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 24 Nisan’da gram altın 478,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 24 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...