  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın düştü mü? 24 Nisan çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?
Ekonomi

Altın düştü mü? 24 Nisan çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?

Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1.778,81 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 24 Nisan’da gram altın 478,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 24 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 09:04:00 -
Altın düştü mü? 24 Nisan çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?

Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan 2021 güncel altın fiyatlarına dikkat! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 478,27 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın satışı 781,96 lira, Cumhuriyet altını 3.118,29 liradan satılırken, 22 ayar bilezik 462,12 liradan işlem görmekte. İşte 24 Nisan altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

476,72

478,99

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

478,03

478,27

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.776,80

1.777,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

764,85

781,96

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.059,42

3.118,29

YARIM ALTIN FİYATI

1.524,93

1.563,93

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.059,42

3.118,29

ATA ALTIN FİYATI

3.123,03

3.203,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

261,96

314,87

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

431,43

462,12

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,99

7,01

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,98

26,03 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
VeBitcoin ofisinde polis araması
Gündem

VeBitcoin ofisinde polis araması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan Muğla mer..
TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı...
KHK ile ihraç edilen Prof. vatandaşa korku pompaladı!
Gündem

KHK ile ihraç edilen Prof. vatandaşa korku pompaladı!

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. Nilay Etiler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu hedef alarak, tam kapanma çağrısı yaptı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay