Altın, dolar ve gümüş ne kadar oldu? 4 Aralık 2022 Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?- TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde..

Canlı altın fiyatları bugün de sorgulanmaya devam ediyor. Yüksek seyrine devam eden piyasa Aralık ayı FED faiz kararına kilitlenmiş durumda. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ekonomi ilgilileri tarafından hafta sonu da yanıt aramaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın listede yüksek seviyesini koruyor. Ons altın ve döviz kuralarındaki hareketlilik sebebiyle altın fiyatları da değer kaybı yaşıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Yükseliş sürüyor. İşte, 4 Aralık 2022 Pazar günü altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

4 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM....

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 ARALIK 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 982,92

SATIŞ: 1.045,38

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.209,00

SATIŞ: 7.273,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 7.014,00

SATIŞ: 7.087,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.496,00

SATIŞ: 3.555,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.184,00

SATIŞ: 7.292,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.753,00

SATIŞ: 1.777,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.076,02

SATIŞ: 1.076,47

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.076,82

1.077,07

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.797,26

1.798,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.891,66

7.022,52

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

982,94

1.045,95

Tunç Şatıroğlu gümüş yorum

Fiyatlarda hareketlilik yaşanırken ekonomist Tunç Şatıroğlu Özellikle altın ve gümüş fiyatları sert düşüş olacak diyor.

Gümüş Gram Ne kadar?

Gümüş gram fiyatı: 13,87

Gümüş ONS Ne kadar?

ons gümüş sonraki 9 aylık süreçte yine %20 Daha düşerek hareket etti .

1 kg gümüş kaç TL

Gümüş piyasalarında şu anda 1 kg gümüş alış fiyatı 9. 1 kg gümüş satış fiyatı 9.950 TL olarak yapılmaktadır. Bankaların gümüş fiyatları değişmektedir.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,65 (Satış)

EURO: 19,61 (Alış) - 19,65 (Satış)

STERLİN: 22,82 (Alış) - 22,93 (Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

Yılın son günlerinde aylık enflasyon oranlarına olan ilgi daha da arttı. Memur ve emekli zammı gibi birçok zam oranı bu rakamlara göre netlik kazanıyor. Peki, Kasım 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonu oranı için 5 Aralık 2022'de saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise aynı düzeyde kaldı. Açıklanan anket sonuçları, piyasa katılımcılarının gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 37.47 olduğunu gösterdi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 37.34 olarak belirlenmişti. Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67.78’den yüzde 68.06’ya yükseldi. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21.17’den yüzde 20.76’ya düştü. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 19.54 olarak açıklandı. Önceki ankette bu beklenti 19.82 olarak belirlenmişti.12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23.61 seviyesinden 23.35 seviyesine geriledi.

OPEC'ten açıklama

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek.

Bu hafta Investing'e göre;Türkiye kullanıcılarının en çok takip ettiği kripto para birimleri sırasıyla Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Terra (LUNA), Chiliz (CHZ) ve Shiba Inu (SHIB) oldu.