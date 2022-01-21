Altın, dolar ve arazi derken Mert Başaran'dan olay tahmin! Vatandaş isyan ediyordu, 'bekleyin' diyerek duyurdu

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, fiyatları iki katına çıkan otomotiv sektörü ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mert Başaran, otomotiv sektöründeki fiyatların normalden fazla olduğunu ve özellikle ikinci el araç almak isteyenlerin biraz beklemesi gerektiğini söyledi.

Başaran yaptığı açıklamada, "Hiçbir bilimsel temele uymayan kendim kullandığım bir araç endeksim var,vbu endekse göre suan 2.el araç piyasasi olması gerekenden %10 civarı pahali gibi, biraz beklerseniz satılamayan araçlarda bu oranda bir düşüş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir, tamamen bir analizdir. Not: kur aynı kalmak şartı ile" dedi.

15 bin liraya tarım arazisi tavsiyesi

Mert Başaran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 20 yılda bir İstanbul kadar toprağa ihtiyacımız olacak. Telefona vereceğiniz 20 bin liraya git 2 bin liraya telefon al. Ama git 15 bin liraya tarım arazisi, arsa al. İstanbul olmasın. Anadolu olsun. Fark etmez. Küçük küçük alıp kenara atmak lazım. Alabileceğiniz yerde alın. Ama nerede alıyorsanız alın. Aldığınız telefon 5 yıl sonra sıfır olmayacak. Tarla ise öyle değil. Burada önemli olan damlaya damlaya bir şeyler almak lazım. En ideali istediğiniz yer ama herkesin bütçesi yok ki…. Şaka yapmıyorum. Telefon fiyatına bunları yapabilirsiniz. Ama bizim insanımız gösteriş hastası maalesef… Paranın yavrulama gibi bir özelliği var. İnsanlar bunu atlıyor. Her paraya bir şey olur" ifadelerini kullanmıştı.

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