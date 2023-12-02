Altın, dolar uyarıları gündem olan Ramazan Kurtoğlu'ndan son tahmin: 2024'te sistem çökecek, hemen bundan alın
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın konusunda vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
FED kararları ve İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle ons altının uçuşa geçmesiyle gram altın 2 bin liraya kadar yaklaştı.
Bu yükselişin yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu ise altına ilişkin ara ara tavsiyelerde bulunuyor.
Vatandaşlara gelecekleri için tavsiyelerde bulunan Ramazan Kurtoğlu, fiziki altın ve imarsız tarla önerisi yaptı.
Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "2024-2030 altının altın çağı olacak. Dünyada maliyetinin altında satılan tek ürün 1944'te kurulan para sistemi gereği altındır. Ancak artık sistem çökme yolunda ve yeni para sistemi kurulma savaşı dönemindeyiz. İmkanı olanlar için fiziki altın ve imarsız tarla tek risksiz liman" dedi.
Neden imarsız tarla?' sorusuna da cevap veren Kurtoğlu, "Beton değil gıda yetiştirecek makul fiyatlı tarla. NATO raporuna göre nüfusu 600 bini geçen her yer yaşanmaz hale gelecek" dedi.
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