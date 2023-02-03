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Ekonomi Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş'ten son tahmin! Tam bir servet, kötüleyenin yüzüne tükürün
Ekonomi

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş'ten son tahmin! Tam bir servet, kötüleyenin yüzüne tükürün

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş yatırımına ilişkin yaptığı yeni değerlendirmede, "Size gümüşü kötüleyenin gidin yüzüne tükürün" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 13:10:00 -
Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş'ten son tahmin! Tam bir servet, kötüleyenin yüzüne tükürün

Küresel piyasalar dalgalı seyrederken altın, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar ve döviz kurları yakından takip ediliyor. Altın, dolar ve Bitcoin'de uzun vadede yükseliş rallisi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, o varlığa dikkat çekerek, "Kötüleyenin yüzüne tükürün" dedi.

Piyasalardaki belirsizlik devam ederken değerli varlıklara ilişkin uzman isimlerden gelen yorumlar da sıklıkla takip ediliyor. Birçok yatırımcının takibinde altın, dolar ve Bitcoin yer alırken Uzman Memiş, o varlığın son iki yılda 2,5 TL'den 14,30 TL'ye yükseldiğine dikkat çekti ve yatırımcılarının servet kazandığını belirtti.

"Kötüleyenin yüzüne tükürün"

YouTube'da bir kanala konuk olan Memiş gümüşteki yükselişe dikkat çekerek şunları söyledi: "2 yıldır ben Türkiye'de bir gümüş farkındalığı başlattım. İlk iki sene herkes, 'Ben kuyumcuma gittim gümüş bulamıyorum' diyor. Kardeşim sen altın satıyorsun para kazanıyorsun, gümüş sat para kazan. Diyor ki, 'Gümüşe para mı verilir? Gümüş alınır mı?' Milletin kafasını o kadar bulandırdılar ki şimdi o arkadaşlarımıza ben diyorum ki, 'Size gümüşü kötüleyenin gidin yüzüne tükürün.'"

"Bildiğin servet kazandılar"

 

Açıklamalarına devam eden Memiş, "Niye biliyor musun? İki yıl önce 2.5 TL olan gümüşün gram fiyatı bugün 14.30 TL seviyesinde. Bildiğin servet kazandılar." dedi.

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