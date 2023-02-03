Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

Yeni yılla beraber kazanç elde etmek isteyen vatandaşlar doğru yatırım araçlarını araştırmaya devam ederken piyasalarda hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da kayıp üstüne kayıplar yaşanamaya başladı. Son bir haftadır sürekli olarak düşüş gösteren Borsa İstanbul'da endeks 4500'lere kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsaya girecekleri daha öncesinde uyarmıştı. Şimdi ikinci uyarı geldi. O rakama kadar düşecek. Yatırım yapmadan önce 2 kere düşünün!

Şubat ayı ile birlikte Borsa İstanbul'da düşüş serüveni başladı. Kayıp üstüne kayıp veren Borsa İstanbul'da son bir haftadır dipleri görüyor. Borsa İstanbul'da endeks 4500'lere kadar gerilerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırım yapacakları uyarmıştı. Haklı çıkan İslam Memiş'ten ikinci bir uyarı geldi. 'O rakama kadar düşecek' diyen Memiş yatırımcıları uyardı. Elinizdeki varlıklardan olmayın! İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları...

Altın ve dolar tahminleriyle dikkatleri üstüne çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu sefer kripto ve Borsa İstanbul için kritik uyarılarda bulundu. Daha öncesinde borsaya girecekleri uyaran İslam Memiş, yine haklı çıktı. Son bir haftadır düşüşe geçen Borsa İstanbul'da kayıplar artıyor. Yatırımcılar bu süreçte ne yapacaklarını kara kara düşünürken İslam Memiş'ten yeni bir uyarı geldi.

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişleri değerlendiren İslam Memiş, gram altın için önemli uyarılarda bulundu. Yükselişlerin devam edeceğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın TL fiyatı yeni bir rekor tazeledi ekranlarda; 1175 lira seviyesi görüldü ama Serbest piyasalarda Kapalı Çarşı piyasasında 1195 lira seviyesi görüldü. Bu da 1114 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın TL fiyatının 3 haftalık zarfı içinde gramında 81 liralık bir değer artışıyla 1195 liraya bugün yükseldiğini gördük.



%8,5 %9 civarında bir değer artışı var 3 haftalık süre içinde, burada altın yatırımcısına da şu uyarılarda bulunuyoruz, diyoruz ki; yükselişler bitmedi, bu yıl altın tarafında ve gümüş tarafında rekor duymaya devam edeceğiz yani bu cümleyi çok sık duyacağız ,çünkü yukarıda orta ve uzun vadede gram altın TL fiyatında 1280,1350,1450,1500 hatta 1550 rakamlarını görebiliriz. Karar'a göre; O yüzden de altın bulunduran yatırımcısı satmak için çok heyecanlı olmamalı, çok sabırsız olmamalı yukarıda daha çok alanlarımız var, yıllık bazda ama düşüş yönündeki bu sürece baktığımız zaman da düşüş sürecindeki trendimiz önümüzdeki 2 hafta boyunca gram altın TL fiyatında; aşağıda 1150 lira seviyesi var.

Özellikle ons altında bir düşüş beklentimiz var, ons altında 100 dolarlık bir trend var, özellikle altın ons fiyatı 1825 dolar seviyesinden yıla başladı. Bugün 1942 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz, altının ons fiyatında 2350 ,2500 dolar seviyesine kadar da bir yükseliş ön gördüğümü söyleyebilirim ,altın ons fiyat yıllık bazda trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim."

Borsada yatırım yapacakları daha öncesinde uyaran İslam Memiş yine haklı çıktı. Borsa İstanbul'daki düşüşlerin daha artacağını söyleyen Memiş, yatırımcıları ikinci kez uyardı. İşte İslam Memiş'in Borsa İstanbul için yaptığı uyarılar:

"Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu Piyasayı görmesi lazım genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor, kredili işlem yapmaması gerekiyor, hisselerini mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor.

Eğer bu tedbirleri aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırımcıysa, borsa tarafında bir zarar etme olasılığı çok zayıf ancak beklediğimiz seviyeler var, mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız yani kırılma noktası yukarı yönlü de olacak, aşağı yönlü de olacak ve dalgalı seviyede bu fiyatlamalar devam edecek diye tahmin ediyorum.

Satış noktasında son bir hamle daha gelebilir buna dikkat çekmek istiyorum çünkü aşağıda biraz daha alanı var, düzeltme alanı var. Teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu için düşüşler mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir."