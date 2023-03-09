Türkiye'den kur korumalı mevduatta yeni rekor! O rakamı açıkladı: 1 trilyon 577 milyar 190 milyon dolar
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında biriken tutar, 3 Mart haftasında yeni bir rekor kırarak 1 trilyon 577 milyar 190 milyon dolara yükseldi. Türkiye'de zirve seviye...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 3 Mart haftasında 25,4 milyar TL artışla 1,58 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda yeni zirve seviye kaydedildi.
Son girişle birlikte kur korumalı mevduatlar 2 ayda 207 milyar TL arttı.
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