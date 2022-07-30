Altın, dolar, euro ve sterlin! İslam Memiş'ten tarihi son tahmin: Sizi tokatlarlar, dolandırılırsınız

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için 'son şans' uyarısı geldi. Memiş, gram altının alınmaması gereken seviyeyi de değerlendirirken, eylül ayı için ise 'Ne bombalar patlayacak' diyerek öngörüsüne açıklık getirdi. Memiş ayrıca 'tokatlanmayın' deyip ilk kez bir uyarı yaptı.

İşte Memiş'in o açıklamaları:

Dövizi yatırım aracı olarak görenler varsa en azından euro ve sterlini göz önünde bulundurum düşüncem vardı. Yine euro ve sterlini işaret ediyorum. Şu anda dolar 17.84 seviyesinde. Yine aşağı yönlü trendi tahmin ediyorum. Çünkü dolar endeksi 109'a kadar yükselmişti. Dünyada dolar aşırı değer kazanmıştı ama ben bu süreçte, arkadaşlar 2022 yılında soygun var diyorum. Yalanlar patlamaya başladı. Fed faiz artırımı yaptıktan sonra hemen Fed Başkanı, soruları yanıtladı. Powell'la resesyonu konuştular ama gergindi, tam net cevap veremiyordu. Fed, popülizm yaptığının farkında. Ne kadar faiz artırımı yaparsa yapsın enflasyon rakamları düşmedi. Yüzde 9.1, 41 yılın zirvesi. Avrupa'da da artmaya devam ediyor. Bütün dünya ülkelerinde enflasyon artmaya devam ediyor.

ABD'de büyüme rakamları açıklandı, balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomisi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Gram altın TL'de 950-1000 lira dolarda 17-18 bant aralığını ağustos ayında göz önünde bulundurun. Eylül ayında ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler...

O seviyeden altın almayın

Altın ve gümüşün ons fiyatında toparlanmalar olabilir. Gümüş gram fiyatı fiziki tarafta 12 lira. Gram altın 1012 lira seviyesinde. 1020 lira direnç seviyesi var, aman ha 1000 lira seviyesinden gram altın almayın, ağustosta son şans var. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarının gram bazında son bir şans olacak. Ağustos ayını şans ayı olarak belirleyeceğiz. 1000 lira altında gram almak mümkün olacak. Bir fırsat verecek. Gümüşün gram fiyatında 11 liranın altı zor ama o seviyeye gelince tekrar alabilirsiniz. Yıl sonuna kadar gram altında 1450 lira bekliyoruz. Gümüşün gram fiyatında 20 lira. Altının ons fiyatında 2350 dolar, dolar/TL kurunda beklentim 20-21 lira aralığı. Yılın son çeyreğinde, son aylarda bu rakamları bekliyor olacağım. Bin lira seviyesine yükselen gram altında, şöyle bir süreç var, herkes korku ve panikle gram altın almaya koşuyor. Alayım mı soruları, tamamen komedi. 1000 liraya kadar kimse ilgilenmiyor, 1000 lirayı kırınca herkes koşa koşa bir şeyler almaya koşuyor.

Sizi tokatlarlar

Euro/dolar paritesi 10224 seviyesinde. Diplerde, beni al diyor. Sterlin aynı şekilde, ben de yerlerdeyim diyor, yatırım yapacaklara adeta mesaj gönderiyor. Sterlin/TL'de yıl sonuna kadar 25 TL seviyesini bekliyorum. Çok hızlı konuşan, acele konuşan tipler vardır ya, müşteri temsilcileri arıyor falan, genelde son günlerde de 0312 Ankara koduyla arıyorlar. Finansal piyasalar için teklifim var, şuradan alım satım yaparsanız ciddi paralar kazanabilirsiniz, aracı kurumlarımız var diyorlar. Kim olursa olsun, ısrarla sizi arıyorlarsa, kumar piyasasına sizi çekiyorlarsa, o numarayı yüzlerine kapayın, numaraları engelleyin. Sizi tokatlarlar, çarparlar. Bunlar dolandırıcı. Sen para kazanacak kadar akıllıysan, parayı idare edecek kadar da aklın var. Başkasına emanet etmeyecek kadar da aklın var. Sen de pankart açarsın, gruplar oluşturusun dolandırıldım diye. Sen nefsinle gittin, devlete sordun mu? Dolandırılınca herkes grup kuruyor. Kimse devletten böyle bir şey beklemesin. Aman arkadaşlar, dikkat edin, dolandırılmayın.