Altın, dolar, euro ne kadar oldu? 14 Şubat 2023 Döviz kurlarına ne oldu? Euro, dolar, sterlin, gümüş, gram altın, gremse, reşat, cumhuriyet, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 14 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Piyasalar bugün açıklanacak olan ABD Ocak enflasyon verisini bekliyor. Altın ve dolar yatırımcıları için kritik öneme sahip veri için uzmanlar olası senaryoları tek tek sıralardı. TÜFE’nin olası bir sürpriz yapması durumunda uzmanlar doları güçlendirebilir. Verinin güçlü gelmesi durumunda uzmanlara göre altın fiyatlarında yeni gerilemeler görülebilir. Ancak 2000 dolar seviyelerine yükselmesi ihtimali de göz ardı edilmiyor. İşte altın ve döviz piyasasındaki son durum...

14 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,8434 (Alış) - 18,8483 (Satış)

EURO: 20,2906 (Alış) - 20,3006 (Satış)

STERLİN: 22,9401 (Alış) - 23,0551 (Satış)

1 DOLAR = 18,84 TL

14 Şubat Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.125,59

Gram altın satış: 1.125,76

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.867,00

Çeyrek altın satış: 1.883,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.734,00

Yarım altın satış: 3.765,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.445,00

Tam altın satış: 7.502,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.607,00

Cumhuriyet altını satış: 7.722,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.643,00

Ata altın satış: 7.694,00