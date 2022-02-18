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Ekonomi Altın, dolar, bitcoin etkilenecek! FED'den faiz artırımı bekleniyor!
Ekonomi

Altın, dolar, bitcoin etkilenecek! FED'den faiz artırımı bekleniyor!

Daha önce Fed'den 2022'de 5 kez faiz artırımı beklediğini açıklayan Morgan Stanley bu beklentisini revize ederek 6 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 14:30:00 - 2022-02-18 14:44:58
Altın, dolar, bitcoin etkilenecek! FED'den faiz artırımı bekleniyor!

Morgan Stanley, son yayımladığı raporda Fed'in bu yıl faizleri 6 kez artırarak 150 baz puan yükselteceğini öngördü. Banka daha önce Fed'in bu yıl 5 kez faiz artırımı yapacağını ve faizi toplamda 125 baz puan artıracağını öngörüyordu.

Morgan Stanley'in ABD baş ekonomisti Ellen Sentner, "Enflayon görünümümüzdeki son değişiklikler sonrasında artık Fed'den bu yıl 6 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı bekliyoruz" dedi.

İlk faiz artırımını mart ayıbda bekleyen Moran Stanley, mayıs, haziran, temmuz, eylül ve aralık toplantılarında da faiz artırılmasını bekliyor.

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