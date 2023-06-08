Altın, dolar artarken Ramazan Kurtoğlu'ndan flaş çıkış: Kuzuların sessizliği oldu, bu tamir edilmezse yıkılır

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dolar ve kripto para piyasasına dair dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

İşte Ramazan Kurtoğlu'ndan dikkat çeken o uyarılar:

Sayısı 16 bini geçen kripto para dünyasına bir tokat atıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC) ,BINANCE ve COINBASE’e dava açtı. 2020 den beri söylüyorum. Mevcut haliyle kripto/sanal Para tam bir kumar mekanizması. Beklenmedik kazanç hayali beklenmedik zarara dönüşebilir.

ABD'de dolar milli Para olarak kabul edilip 1913'te bankerlerin tasarladığı özel şirket FED/Merkez Bankası kuruluncaya kadar 8000/Sekiz bin çeşit para mevcuttu. Kripto/Sanal para üzerinden küresel çapta bir geriye dönüş mü tasarlanıyor?

Algılarımız aklımız haline dönüştürülerek ”kuzuların sessizliği” sağlandı. Küresel para sistemi-tedarik zinciri-gıda ve su-ilaç ve tıp endüstrisi üzerinden “Öğretilmiş çaresizlik” ile insanlık karmaşık sistemler ile dönüştürülüyor. Karmaşık sistemler ise tamir edilemez yıkılır.

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