Altın, dolar artarken Ramazan Kurtoğlu'ndan flaş çıkış: Kuzuların sessizliği oldu, bu tamir edilmezse yıkılır
Dolar, euro ve altın fiyatları hafta başından bu yana inanılmaz bir yükseliş sağladı. Bu durumun nasıl devam edeceği merakla takip ediliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, doların küresel para birimi olmaktan çıkacağına dair çıkan söylentilerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dolar ve kripto para piyasasına dair dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
İşte Ramazan Kurtoğlu'ndan dikkat çeken o uyarılar:
Sayısı 16 bini geçen kripto para dünyasına bir tokat atıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC) ,BINANCE ve COINBASE’e dava açtı. 2020 den beri söylüyorum. Mevcut haliyle kripto/sanal Para tam bir kumar mekanizması. Beklenmedik kazanç hayali beklenmedik zarara dönüşebilir.
ABD'de dolar milli Para olarak kabul edilip 1913'te bankerlerin tasarladığı özel şirket FED/Merkez Bankası kuruluncaya kadar 8000/Sekiz bin çeşit para mevcuttu. Kripto/Sanal para üzerinden küresel çapta bir geriye dönüş mü tasarlanıyor?
Algılarımız aklımız haline dönüştürülerek ”kuzuların sessizliği” sağlandı. Küresel para sistemi-tedarik zinciri-gıda ve su-ilaç ve tıp endüstrisi üzerinden “Öğretilmiş çaresizlik” ile insanlık karmaşık sistemler ile dönüştürülüyor. Karmaşık sistemler ise tamir edilemez yıkılır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO