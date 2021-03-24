Altın bugün ne kadar? Altın kaç para? Gram altın en kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 24 Mart altın fiyatları
Altın fiyatları 24 Mart ne kadar? Altın ne kadar oldu? sorusu hafta başından itibaren yükselen altın fiyatlarından sonra sorulmaya başlandı. Altına yatırım yapan ya da yapacak olanlar çeyrek altın, gram altı, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarındaki yaşanan son dakika gelişmelerini an ben an takip ediyor. İşte 24 Mart altın fiyatları son dakika detayları...
Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz ve altındaki yükselişe ilişkin olarak, “Erdoğan, "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Peki altın ne kadar? İşte 24 altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
440,58
443,45
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
443,66
443,74
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.732,09
1.732,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
709,71
725,37
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.840,15
2.894,06
YARIM ALTIN FİYATI
1.415,64
1.451,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.840,15
2.894,06
ATA ALTIN FİYATI
2.913,03
2.988,50
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
241,74
291,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
398,75
428,17
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,47
6,49
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,17
25,19