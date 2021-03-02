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Ekonomi 'Altın bu hafta yükselecek’ demişti! Uzman isim olumsuz gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

'Altın bu hafta yükselecek’ demişti! Uzman isim olumsuz gelişmeyi duyurdu

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yükseliş beklediğini açıklayan teknik analist Tunç Şatıroğlu, bugün yeni bir değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:50:00 -
'Altın bu hafta yükselecek’ demişti! Uzman isim olumsuz gelişmeyi duyurdu

İnişli çıkışlı grafik sergileyen altın bu hafta da kayıpları oynuyor.. Geçen hafta bir miktar toparlayan altında yeniden sert düşüşler yaşandı. Gram altın son 8 ayın en dip fiyatını gördü. Gram altın 403 liraya kadar geriledi. Altının ons fiyatı da 1717 dolar seviyesini gördü. Geçtiğimiz hafta 'altında çıkış' beklediğini söyleyen teknik analist Tunç Şatıroğlu, bugün ise olumsuz konuştu. Şatıroğlu, 'ons altın daha da düşebilir' sinyali verdi.

Altında olumlu gelişme yok

Altın ve gümüşte yaşanan sert inişi sosyal medya hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları kaydetti;

ABD 10 Yıllık faizleri 1,40'ın altına gelmedi. Kurtarma paketi de henüz çıkmadı. O yüzden piyasalarda dalgalanmalar devam edebilir. Özellikle Altın için henüz olumlu bir gelişme yok. 1711'de destek bulamazsa 1682'ye devam edebilir."

Gümüş fiyatları da düşüşte

Gümüş fiyatları da altındaki düşüşten etkilenerek geriledi. Gümüş gram 6 lira 10 kuruşa gerilerken gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinde izliyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş 25,75 desteğinin üzerinde duruyor ancak altın toparlanmadan gümüşün yükselişe geçmesi beklenmemeli." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah

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