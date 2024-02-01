Altın bilezik tatlısı! Ev yapımı: Özel günlerde ideal tatlı! Ne kadar: malzemeleri, ölçüsü! Sırlarını ifşa ettik

Altın bilezik tatlısı, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde yapılan bu tatlı, misafir ağırlamak için de idealdir.

Altın bilezik tatlısı tarifi arama motorlarında merak edilerek araştırılıyor.

Altın bilezik tatlısı, irmik, fındık ve şerbetle yapılan, görünümüyle bileziklere benzeyen bir tatlıdır. Altın bilezik tatlısı, şerbetli tatlılar kategorisinde yer alan ve özellikle bayramlar, özel günlerde yapılan bu tatlı, misafir ağırlamak için de idealdir. Tatlının görünümü bileziklere benzediği için bu adı almıştır. Tatlının içi yumuşak, dışı ise çıtırdır. Şerbeti ise tatlıya lezzet verir. Altın bilezik tatlısını evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Tarife dikkat ederek uygularsanız, başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz.

ALTIN BİLEZİK TATLISI TARİFİ

Altın bilezik tatlısının yapımı oldukça kolaydır. Malzemeleri ve yapılışı şu şekildedir:

Malzemeler

125 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1/2 su bardağı irmik

1/2 su bardağı fındık

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yapılışı

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Öncelikle şerbet hazırlanır. Bunun için su ve şeker bir tencereye alınır ve kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar daha kaynatılır ve ocaktan alınır. Hamur için tereyağı ve pudra şekeri bir kapta iyice karıştırılır. Yumurtalar ilave edilir ve çırpılır. Un, irmik, kabartma tozu ve vanilya eklenir ve yoğurulur. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve yuvarlanır. Bir kaba un serpilir ve hamur parçaları unlanır. Hamur parçalarından biri açılır ve üzerine fındık serpilir. Diğer hamur parçası da açılır ve üzerine fındık serpilmiş hamur parçasının üzerine yerleştirilir. Açılmış hamur parçaları rulo şeklinde sarılır ve parmak kalınlığında kesilir. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tatlı parçaları dizilir ve üzerine yumurta sarısı sürülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirilir. Fırından çıkan tatlılar sıcakken şerbetin içine atılır ve şerbetin çekmesi için bekletilir.

Püf Noktaları

Hamur parçalarını çok ince açmak, tatlının şerbetini çekmesini zorlaştırır. Tatlıları fırına vermeden önce yumurta sarısı sürmek, tatlıların daha parlak görünmesini sağlar. Tatlıları fırından çıkardıktan sonra hemen şerbetin içine atmak, tatlıların daha yumuşak olmasını sağlar.

Sümeyye KAYAALTI tarifi: Altın bilezik tatlısı, hem lezzetli hem de görsel açıdan oldukça hoş bir tatlı çeşididir. Bayramlarda ve özel günlerde misafirlerinize ikram edebilirsiniz.