Altın almayı satmayı düşünen buraya baksın! Artuğ Çetin tarih verdi: Altını olanlar o tarihte zengin olacak

Dolardaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatları güçlü duruşunu sürdürmeye devam ediyor.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan Dr. Artuğ Çetin, 2028 yılında ons altının fırlayacağını ve elinde altın olanların çok büyük karlar edeceğini söyledi.

Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Her nesil bir sonraki nesil için yaşıyor. Kendini hep bir sonraki nesillere taşımış tek para altındır. Altının para kazandırmıyorlar diyorlar. Ama adı üstünde altındır. Çok getiri getirmiyor diyorlar. Ama bir gün geliyor öyle bir kar ediyorsunuz. 2028'de ons altında 7-8 bin dolarları göreceğiz. Altında sınır dolunca daha çok değeri artacak. Altının değeri 2028'lerde yukarı çıkacak. Gidişat onu gösteriyor. Enflasyonda malda kalalım. Maldan örnek verecek olursak altın ve gümüştür. Şu an elinde altın tutanlar 2028'de altın zengini olacaklar" ifadelerini kulandı.