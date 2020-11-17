Altın almalı mı satmalı mı? Dikkat çeken ifadeler

Aşı haberlerinin peşi sıra gelmesi ve dolarda yaşanan hızlı geri çekilme ile beraber altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor. Peki altında bundan sonra neler olabilir? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyeler verdi.

Maviş'in yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Hem ons tarafında hem de gram tarafındaki fiyatlamaları görmek gerekiyor. Özellikle ons tarafındaki fiyatlamalarda artan risk iştahıyla birlikte hisse senetlerine doğru bir akışın olduğunu görüyoruz. Yani onstan çıkış ve bununla birlikte hisseye doğru hareketlenme var.

Bu süreç içerisinde içerideyse dolar / TL tarafındaki yaşanan o dalgalı seyir doların zaman zaman yukarı ve aşağı hareketi gram altın fiyatlamalarında farklı seviyeleri beraberinde getiriyor.

Perşembe gününe kadar dalgalı seyir

Beklentiler de aynı Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısına kadar da bu dalgalı seyir devam eder.

Direnç aşılırsa...

Birkaç gündür satıcılı seyirdeydi özellikle 460'ın altına doğru geri çekilmeler de söz konusu olmuştu ancak bu seviyelerde durmadığını yenden toparlandığını görüyoruz. An itibariyle 470 TL'nin üzerindeki seyir devam ediyor. 475 burada bir ara direnç bu seviye aşılırsa yeniden 470 -480'e doğru hareketler görmemiz mümkün.

2021'in ilk 6 aylık periyodunda...

Ama öte yandan portföylerde tasarruf amaçlı olarak düşünüyorsak eğer gram altın 2021'in ilk 6 aylık periyodunda da yine portföylerde taşınacaktır. Bu durumda yukarı yönlü hareketler satış için bir fırsat geri çekilmeler ise yeniden alım için fırsat yaratacaktır. Burada dolar / TL'nin seyri son derece önemli olacaktır.

Birbirinden farklı seviyeleri gördü 500'leri zorlarken bir anda yeniden 458 liralık rakamları da gördü. Burada dediğim gibi yön belirleyici dolar / TL olacak tabi. Bu da Merkez Bankası'nın atacağı adımlar Perşembe günü atacağı karar ve sonrasındaki gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenecek.

Dolar / TL tarafında yukarı yönlü hareketler devam ederse...

Ama bugünü değerlendirecek olursak bugünkü yükselişin 475 -476 liralar seviyesinde biraz daha sakinleme ihtimali var ama dolar / TL tarafında yukarı yönlü hareketler devam ederse bu 480 seviyesini zorlamayı beraberinde getirir.

460 TL'nin altı alım için uygun

Diyelim ki geri çekilmede 458 liradan alan bir yatırımcı için de bu kez 480 liraları gördüğünde kısa vadeli kar için uygun bir satış seviyesi olabilir. Ama yok ben alıp beklemek istiyorum diyorsa bence her zaman için 460 liranın altı şu anki fiyatlamalara göre alım için çok daha uygun seviyeler."